Jogador do Marítimo incrimina dirigente benfiquista Paulo Gonçalves

Um dos jogadores do Marítimo de 2015/16 que falou à SIC no âmbito da investigação que dá conta de uma alegada oferta do Benfica - na ordem dos 40 mil euros - para que os insulares perdessem no encontro das duas equipas na penúltima jornada desse campeonato, avançou com o nome de Paulo Gonçalves (na foto), refere o Record Quando questionado sobre se tinha visto algum comportamento estranho de algum dirigente do Benfica no âmbito deste caso, falou no assessor jurídico da SAD das águias e limitou-se a dizer: "Fico-me por aqui, porque não posso..."