Benfica e Sporting envolvidos em golpe com faturas

O Benfica e o Sporting foram alvo de buscas no âmbito do caso Malapata, no qual o empresário César Boaventura foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária do Porto. Segundo noticia esta quinta-feira o Correio da Manhã , este é suspeito de envolvimento num megaesquema de fraude fiscal e branqueamento de capitais.