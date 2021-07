Benfica joga passagem à Liga dos Campeões frente a Spartak de Moscovo

Leia Também Sorteio da "Champions" afunda ações do Benfica

O Benfica vai defrontar os russos do Spartak Moscovo, orientado por Rui Vitória, antigo treinado dos "encarnados", na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.O sorteio realizou-se esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.A principal competição da UEFA é decisiva em termos financeiros para os clubes portugueses, incluindo o Benfica.O CEO da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, indicou ao Negócios no início deste mês que uma eventual ausência da Liga dos Campeões “tem consequências específicas a nível de quebra das receitas operacionais da SAD”, mas assegurou que “os mecanismos para a compensação dessa [eventual] quebra podem ser vários, incluindo, mas não só, receitas extraordinárias com a alienação de direitos económicos de atletas”.