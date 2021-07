Sorteio da "Champions" afunda ações do Benfica

Leia Também Benfica joga passagem à Liga dos Campeões frente a Spartak de Moscovo

As ações da SAD do Benfica afundaram após o sorteio desta manhã ter ditado que o Spartak de Moscovo é o adversário das "águias" na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.As ações da SAD "encarnada" já seguiam em queda antes do resultado do sorteio, perdendo, então, 7%, para os 3,85 euros.No entanto, a reação ao nome do adversário, que é orientado pelo antigo treinador do Benfica Rui Vitória, atirou as ações para os 3,60 euros, uma queda de 13,04%.O apuramento para a fase de grupos da "Champions" é decisivo em termos financeiros para a SAD do clube da Luz - tal como o é para as homólogas de Sporting e FC Porto, que garantiram a entrada por via da classificação na época passada.