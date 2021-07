Benfica paga 17 milhões por Yaremchuk com cláusula de rescisão de 100 milhões

O Benfica oficializou este sábado, 31 de julho, a contratação ao belga Gent do avançado ucraniano Roman Yaremchuk, tendo pagado 17 milhões de euros por 75% do passe do jogador.





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu os direitos desportivos e 75% dos direitos económicos do jogador Roman Yaremchuk pelo montante de 17 milhões de euros ao KAA Gent", avança a SAD encarnada em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O contrato de cinco anos que o jogador assinou com o Benfica tem uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.





Roman Yaremchuk, de 25 anos, que tem 1,91 metros de altura e pesa 83 quilos, alinou pela seleção da Ucrânia no último Campeonato da Europa, destacou-se com dois golos em cinco jogos.

Na última época, ao serviço do Gent, marcou 23 golos em 43 jogos oficiais.

Yaremchuk será apresentado no Estádio da Luz no próximo domingo.