Foi a emissão do Benfica com menos procura e investidores

Em pleno tumulto no clube da Luz, a SAD do Benfica conseguiu à tangente a colocação total da emissão obrigacionista que tinha em curso.





Os perto de 35 milhões de euros vão chegar aos cofres do Benfica, naquela que é a emissão obrigacionista com menos investidores e com o menor rácio de procura. Os resultados foram divulgados esta segunda-feira.