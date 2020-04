O Benfica, o FC Porto e o Sporting querem reduzir os salários dos jogadores das equipas principais em 50%. Segundo a edição desta terça-feira do jornal Record, os três principais clubes da Primeira Liga ainda estão em negociações com os futebolistas, e esperam chegar a um acordo até ao final desta semana.Esta foi a medida que os clubes encontraram para fazer face aos prejuízos causados pela paragem das competições, na sequência da pandemia de covid-19. A Liga estima que a perda de receitas dos clubes nas últimas semanas seja superior a 50%.De acordo com o Record, os jogadores exigem recuperar o dinheiro que perderem agora quando as competições regressarem ao normal.