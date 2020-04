À imagem do Sporting , também o plantel do Benfica entrou esta terça-feira oficialmente num período de férias. Ao que tudo indica, este período de paragem, forçado em virtude da situação em torno do coronavírus, terá a duração de três semanas e irá vigorar até final do presente mês.Desta forma, o plantel do clube da Luz deixa de estar obrigado a seguir o plano de treino traçado pelo clube da Luz assim que se iniciou este período de interregno dos encontros, ainda que seja previsível que todos os futebolistas encarnado procurem manter a sua forma física de olho no possível reatamento do campeonato. Aliás, os responsáveis das águias irão continuar a dar apoio logístico neste âmbito, estando prevista a elaboração de um esquema de trabalho similar àquele que é dado aos jogadores por altura das férias do verão.De registar ainda o facto de Julian Weigl e Alex Grimaldo terem previsto viajar para os seus países de origem nos próximos dias para reslver assuntos pessoais. Ambas as viagens, refira-se, estão devidamente autorizadas pelos responsáveis do Benfica.