Benfica procura parceiro para mudar nome do estádio da Luz

O Sport Lisboa e Benfica tem agora uma parceria exclusiva com a WME Sports, do grupo americano Endeavor. Como parte deste acordo, a WME Sports vai começar a busca de novos parceiros para "rebatizar" tanto o Estádio do Sport Lisboa e Benfica como o Benfica Campus.A WME Sports trabalha em colaboração com a rede de negócios da Endeavor, incluindo a IMG, que o Benfica descreve como líder mundial em desporto, eventos, moda e comunicação social. Conta também com a Endeavor Analytics, que fornece dados de análise a marcas, ligas e equipas. A Endeavor representa ainda várias marcas desportivas, atletas, estrelas de cinema e outras celebridades nos Estados Unidos da América.Estes dois ativos do Benfica captam o interesse das marcas tendo em conta os eventos que acolhem. O Estádio do Benfica tem capacidade para 65 mil pessoas e recebeu a final do Campeonato da Europa de 2004, a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2014 e a final 8 da Liga dos Campeões de 2020, entre muitos outros concertos e eventos internacionais.Já a academia do Benfica, conhecida como Benfica Campus, é atualmente considerada "uma das melhores do mundo", de acordo com o clube. Ganhou ainda o prémio de Melhor Academia do Ano nos Globe Soccer Awards de 2015 e 2019."Isto faz parte da nossa estratégia para continuar a posicionar o Benfica como um clube verdadeiramente internacional com um alcance global, assegurando que maximizamos o potencial da nossa marca", afirma o CEO do Benfica, Domingos Soares de Oliveira.