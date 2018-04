Benfica reembolsou quase 100 milhões de dívida ao Novo Banco e BCP

Com estes pagamentos, "o montante total de reembolsos realizados ao Novo Banco e ao Millennium bcp ascendeu a 40,3 milhões de euros", indica a SAD encarnada.



Além destes reembolsos, a SAD liquidou, a 29 de Março, a segunda emissão de papel comercial junto do Novo Banco no valor de 57 milhões de euros, emissão que tinha sido subscrita em Setembro do ano passado com um prazo de seis meses. Esta quinta-feira foi, assim, "formalizado o acordo de cessação do programa de papel comercial".



Em comunicado, o Benfica diz ainda que "foram cedidos, sem recurso, créditos futuros relativos aos proveitos do contrato de exploração dos direitos de transmissão televisiva celebrado com a Nos, que são registados como passivo e associados aos proveitos do contrato com a Nos nos prazos normais deste".





Tal como Luís Filipe Vieira já tinha revelado , o Benfica tinha planos para amortizar a sua dívida, em particular a contraída no âmbito da construção do estádio.Agora, vem revelar que a "Benfica Estádio procedeu hoje [quinta-feira, 5 de Abril] ao reembolso antecipado voluntário do valor em dívida do 'project finance', num montante de 37,8 milhões de euros", depois de ter liquidado e 28 de Fevereiro uma prestação de 2,5 milhões de euros prevista contratualmente.