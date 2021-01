Benfica sobe no ranking dos clubes europeus com mais receitas e Porto sai do Top30

A crise que se vive no futebol europeu devido à pandemia está a afetar praticamente todos os clubes, mas o Benfica, apesar de ter descido as receitas na última época, conseguiu melhorar ligeiramente a sua posição relativa no ranking europeu.





Com receitas de 170,3 milhões de euros na época 2019/2020, os vice-campeões nacionais surgem na 23.ª posição no ranking europeu do estudo publicado esta terça-feira pela Deloitte. Na edição do ano passado do Money League, o Benfica surgia com mais receitas (197,6 milhões de euros), mas uma posição abaixo (24.ª).





Este é já o quinto ano consecutivo que o Benfica surge na Top30, sendo que há dois anos estava na 30.ª posição, mas também já esteve em lugares mais cimeiros (em 2012 era 21.º).





Já o Porto não surge no ranking deste ano, depois de na última edição o campeão nacional aparecer pela primeira vez no Top30, com receitas de 176,2 milhões de euros.





A análise da Deloitte não contempla os encaixes com as vendas de passes de jogadores, mas apenas o que decorre da atividade operacional dos clubes.





No relatório publicado esta terça-feira a Delloitte assinala que o Benfica e o Ajax (além do Zenit no top 20) são os únicos no top30 que não estão numa das cinco maiores ligas europeias (denominadas ‘big five’): Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha.





"Apesar de a Money League continuar a focar-se na atividade core dos clubes de futebol, reconhecemos que a venda de jogadores é uma parte relevante do modelo de negócio de diversos clubes, sobretudo dos que estão fora do Top20 e mesmo os maiores clubes fora dos ‘big five’, como o Ajax e o Benfica", refere o relatório.





Covid pressiona clubes

Apesar da análise da Delloite só incidir sobre a época passada, o efeito da pandemia na atividade dos clubes europeus é bem evidente.





Os clubes no top20 viram as suas receitas combinadas baixar 12% para 8,2 mil milhões de euros e entre estes clubes só dois não sofreram uma descida de receitas.

Só em bilheteira e devoluções às televisões por jogos cancelados os clubes perderam 1,1 mil milhões de euros. Na atual época a fatura deverá duplicar para 2 mil milhões de euros.





O Barcelona (-15%) conseguiu manter a primeira posição neste ranking, com o Real Madrid (-6%) na segunda posição e a menos de um milhão de euros. O campeão europeu Bayern de Munique fecha o pódio com receitas de 634 milhões de euros.