Benfica vai levar "trunfo" a audiência com Joana Marques Vidal

Na sequência da detenção de Paulo Gonçalves, o Benfica anunciou ontem ter solicitado uma reunião com a Procuradora Geral da República, mostrando-se indignado com "as constantes violações do segredo de justiça".

De acordo com o Record , um dos trunfos que os encarnados levam a esse encontro para provar essas "constantes violações do seguredo de justiça" é um post do blog 'Míster do Café' datado de 9 de fevereiro com o título "O caso da toupeira".Os encarnados alegam que, na publicação em causa, se revela já grande parte do processo que se conheceu ontem no âmbito da operação da PJ "E-toupeira".