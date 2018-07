O ex-dirigente sublinhou que os leões não podem retroceder no seu processo de evolução enquanto clube: "Voltar para trás não pode ser nunca o nosso caminho. Temos de continuar a trilhar o caminho de mãos dadas com os sportinguistas. Por isso decidimos avançar com a candidatura. Decidimos dar a esperança aos sócios de continuarmos num caminho, num rumo, de continuar leais ao Sporting. É por isso que contamos com todos vocês", adiantou.



"É fundamental manter o Sporting na mão dos sportinguistas. Queremos agradecer a todos os que nos têm dado a confiança e no próximo dia 8 de Setembro contamos com todos para continuar um caminho que está a escrever a nova história do Sporting", conclui o ex-dirigente leonino.

(Notícia atualizada às 20h50 com mais informação)

"Foram cinco anos que voltaram a demonstrar a força do Sporting a nível nacional e europeu. Cinco anos de glória, de um Sporting que conseguiu com todo o esforço manter a maioria da sua SAD e é este caminho que a nós nos preocupa nas últimas duas semanas ver estar a ser interrompido", escreveu Bruno de Carvalho."Talvez fosse mais fácil desistir mas somos feitos de honra. Temos de ser um clube com voz, respeitado, com a grandeza dos maiores da Europa, que atravesse essa fronteira e tenha a grandeza dos maiores do mundo. Assim o temos feito, com toda a aproximação ao universo Sporting, um universo que cada vez se sente mais orgulhoso. Continuar a manter esta senda de vitórias. Queremos manter essa aposta, uma aposta que é forte e que tem de ser consistente e coerente", acrescentou.