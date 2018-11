O ex-presidente do Sporting explicou ao tribunal que não viu mazelas no treinador dos "leões" depois do ataque a Alcochete no passado dia 15 de Maio.

Bruno de Carvalho revelou em tribunal achar "tudo estranho" relativamente ao ataque à Academia de Alcochete. As declarações, reveladas pela RTP, mostram que o antigo presidente do Sporting referiu no interrogatório a que foi sujeito quando foi detido que não notou qualquer sinal de agressão em Jorge Jesus."Estive no balneário do treinador e digo-lhe que deve ter sido uma vergastada muito levezinha, pois o Jesus não tinha mazela nenhuma. Falou da camisola do Mário Monteiro, não pode ter recebido com tocha no peito, nem um furinho tinha na camisola. Tirando o Dost, mais alguém foi ao hospital mostrar alguma coisa? Acho tudo estranho. Se estavam o Jesus e o William a falar com o Mendes e mais cinco, o GNR estava lá dentro", referiu.