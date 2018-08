Face à deliberação injustificada, injusta e inapropriada da nomeada e não eleita Comissão de Fiscalização do Sporting Clube de Portugal que como afirmámos no nosso comunicado de 3 de Agosto último, «parece que houve o intuito de impedir que Sócios que muito deram ao Clube pudessem cumprir o seu direito legítimo de associados e de se candidatarem ao próximo acto eleitoral de 8 de Setembro», não iremos formalizar a nossa candidatura, nem canditaremos ninguém em nosso nome.



Apesar da firme convicção de que temos a razão do nosso lado e que será feita justiça, consideramos não estarem neste momento reunidas as condições necessárias para formalizarmos a nossa candidatura. Continuaremos a lutar pelos nossos direitos e contra a suspensão imposta bem como de outros eventuais processos que venham a ocorrer.



Connosco o Sporting Primeiro, pelo que desejamos que o próximo acto eleitoral decorra com elevação e se discutam os projectos e as equipas que melhor podem servir os interesses do Sporting Clube de Portugal que consideramos que seriam os nossos mas por impossibilidade pelos motivos de todos conhecidos, não o poderá ser.



Continuaremos activos e vigilantes quanto à defesa dos interesses do Sporting Clube de Portugal pelo que não deixaremos de nos pronunciar nos locais e no tempo que considerarmos oportunos.



Sporting Primeiro em todas as modalidades e competições pelo que desejamos a todos os que servem e lutam pelo Sporting Clube de Portugal os maiores sucessos desportivos para a época desportiva2018/19."

