CEO do Grupo Benfica suspeito de benefícios indevidos pagos pelo clube

O Benfica terá pago o casamento da filha de Domingos Soares de Oliveira, CEO do grupo Benfica, bem como a ama e o colégio do filho do gestor, noticia esta sexta-feira o Correio da Manhã O jornal indica que, de acordo com o Ministério Público, Soares de Oliveira terá ainda beneficiado do pagamento pelo clube de prendas de aniversário da sua mulher e também umas miniférias no Alentejo.O MP considera que estes benefícios terão levado o ainda CEO do grupo a fazer "vista grossa" ao desvio de milhões de euros em comissões com transferências de jogadores de que alegadamente beneficiou o ex-presidente do clube, Luís Filipe Vieira.