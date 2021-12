César Boaventura em prisão domiciliária no âmbito da Operação Malapata

O empresário César Boaventura ficou em prisão domiciliária após ter sido presente a juiz esta quinta-feira. Recorde-se que Boaventura tinha sido detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária do Porto é suspeito de envolvimento num megaesquema de fraude fiscal e branqueamento de capitais, na investigação conhecida como 'Operação Malapata', que se debruça sobre negócios de transferência de jogadores do Benfica e Sporting.









Além de César Boaventura, foi preso Marco Carvalho, um empresário de Barcelos, ligado ao setor da metalúrgica, e que é braço-direito de Boaventura. Há também um terceiro suspeito que geria com o duo um complexo esquema de empresas fictícias agora desmantelado.

No caso de César Boaventura o recurso ao esquema servia para camuflar as comissões pela venda e compra de jogadores. Não só as negociações em que estava diretamente envolvido, mas também quando forneceu serviços a outros empresários que queriam fugir aos impostos.





A Polícia Judiciária esteve também a fazer buscas nos dois clubes para apreender todos os documentos relativos à negociação de alguns jogadores. No Benfica são pelo menos cinco: Waldschmidt, já vendido ao Wolfsburgo; Odysseas, o guarda-redes titular dos encarnados; Lisandro López, argentino que trocou as águias pelo Boca Juniors; Gedson Fernandes, português que voltou à Luz após empréstimos ao Tottenham e Galatasaray; e Nuno Tavares, transferido para o Arsenal.





No caso do Sporting, o CM sabe que as negociações com César Boaventura também não são diretas.