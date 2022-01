CMVM questiona Benfica sobre novo administrador

O novo conselho de administração da SAD do Benfica passa a contar com nove elementos em vez dos anteriores seis, uma solução encontrada em assembleia-geral para cumprir a lei da paridade de género e, simultaneamente, acomodar a nomeação de um administrador pelo acionista, que detém 16,38% do capital e está a negociar a venda da participação ao norte-americano John Textor.

