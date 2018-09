Leia o comunicado da Comissão de Fiscalização:



"As declarações vindas hoje a público proferidas por Paulo Santos, membro da Comissão de Fiscalização (CF) resultam de uma iniciativa individual, que não compromete a CF e que não tendo sido previamente discutida ou comunicada se torna surpreendente. A CF não tem, por ora, contas fechadas do Sporting Clube de Portugal nem se pronuncia sobre o que cada candidatura entende serem as necessidades do Clube. A Comissão de Fiscalização mantém a sua independência e fidelidade aos Estatutos e regras do Sporting Clube de Portugal, de acordo com os objectivos com que foi nomeada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Comendador Jaime Marta Soares.



Oportunamente, a CF entregará o relatório de actividades ao Presidente cessante da MAG assim como entregará todos os dossiês com que lidou à Comissão Fiscal e Disciplinar que for eleita no próximo dia 8.



Ainda antes das eleições espera esta Comissão revelar a conclusão ou andamento de alguns processos importantes para o Sporting Clube de Portugal."

