Covid-19: Sporting de Braga disponibiliza serviço alternativo de testagem para sócios

O Sporting de Braga vai colocar à disposição dos seus sócios um serviço alternativo de testagem à covid-19 para os jogos disputados no seu estádio, informou hoje o clube quarto classificado da I Liga de futebol.O custo desta operação será maioritariamente suportado pelo Sporting de Braga, cabendo aos associados o pagamento unitário de 2,5 euros.Este serviço alternativo de testagem (antigénio) e certificação surge para "minimizar os condicionalismos provocados pelas novas regras de acesso a recintos desportivos delineadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)" e inicia-se já diante do Estoril Praia, no domingo (20:30).O clube frisa que "a capacidade deste serviço é limitada e, por isso, solicita-se a todos os sócios interessados que se desloquem ao local de testagem o mais rapidamente possível, cumprindo sempre com as normas de segurança previstas pela DGS".Face às novas restrições impostas com a situação de calamidade em vigor desde quarta-feira, vários clubes reduziram a capacidade dos recintos, por forma a dispensar os espetadores da realização de testes de rastreio ao coronavírus, além da certificação da vacinação.A atualização da norma da DGS determina a exigência de teste para o acesso a "eventos de grande dimensão, a eventos desportivos, a eventos que não tenham lugares marcados, a eventos que impliquem a mobilidade de pessoas por diversos espaços ou eventos que se realizem em recintos provisórios ou improvisados, cobertos ou ao ar livre, sempre que o número de participantes/espetadores seja superior a 5.000, em ambiente aberto, ou superior a 1.000, em ambiente fechado".