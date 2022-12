É oficial: 21,67% da SAD do Braga já passaram para a Qatar Sports Investments

esclareceu que a transmissão das ações está sujeita a um termo de 60 dias, "bem como à verificação de um conjunto de condições na data da efetiva transmissão das ações, sem prejuízo da atribuição imediata (imputação) à Qatar Sports Investments dos direitos de voto inerentes às ações".

É oficial: Esta terça-feira, 21,67% a SAD do Sporting Clube de Braga passou para a esfera da Qatar Investments, dona do Paris Saint Germain, segundo o comunicado enviado à CMVM. O mercado já tinha sido informado deste negócio em outubro, porém a concretização do contrato foi sujeita a um termo 60 dias, que entretanto acabou por findar a 10 de outubro.Na altura, a SAD do clube"A Sporting Clube de Braga – Futebol, S.A.D. recebeu na presente data da Qatar Sports Investments uma comunicação a informar da verificação, a 9 de Dezembro de 2022, das condições previstas no contrato de compra e venda outorgado entre a Olivedesportos, SGPS, S.A., na qualidade de alienante, e a Qatar Sports Investments, na qualidade de adquirente", pode ler-se na nota enviada ao supervisor.A operação realizou-se, através da aquisição da aquisição de "260.000 ações escriturais e nominativas de categoria B" da SAD dos Guerreiros do Minho, por parte da entidade controlada pelo Estado do Qatar.A Qatar Sports Investments é um dos principais grupos do desporto mundial. Além de proprietário do Paris Saint-Germain, é igualmente conhecido pela criação do Premier Padel, circuito de Padel profissional líder a nível mundial, e pelos seus investimentos em outros ativos desportivos.