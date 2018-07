No total, todos os designados alinham em clubes na Europa e apenas dois - Messi e Salah - não representam seleções europeias, grandes dominadoras do Campeonato do Mundo realizado na Rússia, cujas meias-finais foram disputadas por quatro países deste continente. O brasileiro Neymar é um dos grandes ausentes.



A França, com três futebolistas, está em maioria na lista da FIFA, seguida da Bélgica, com dois, enquanto o Real Madrid é o clube mais representando, também com três - entre os quais Cristiano Ronaldo -, enquanto todas as outras equipas têm apenas um jogador entre os possíveis eleitos.



Nos 10 nomeados para o prémio de melhor treinador da época estão Massimiliano Allegri (Juventus), Stanislav Cherchesov (Rússia), Zlatko Dalic (Croácia), Didier Deschamps (França), Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Roberto Martínez (Bélgica), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Gareth Southgate (Inglaterra), Ernesto Valverde (FC Barcelona) e Zinédine Zidane (Real Madrid).