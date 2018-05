Dinheiro apreendido no gabinete de Geraldes era do Sporting

O dinheiro, apreendido em notas no gabinete do ex-director para o futebol, era proveniente da venda de bilhetes, designadamente os que são distribuídos às claques.

Os 60 mil euros que foram apreendidos no gabinete de André Geraldes eram do Sporting, noticia o Correio da Manhã, citando o procurador responsável pela investigação ao caso de alegada corrupção no clube.

O dinheiro, apreendido em notas no gabinete do ex-director para o futebol, era proveniente da venda de bilhetes, designadamente os que são distribuídos às claques.

Segundo o Correio da Manhã, o esquema permitia manter um "saco azul" no clube que levava a que Geraldes dispusesse de dinheiro para pagar os subornos a árbitros de andebol e a jogadores de futebol adversários.

A investigação sobre o alegado esquema de corrupção e viciação de resultados no Sporting nas modalidades de futebol e andebol já conta com sete arguidos. Quatro deles são o director para o futebol do Sporting, André Geraldes, e os empresários Paulo Silva e João Gonçalves, além de Gonçalo Rodrigues, igualmente funcionário do clube 'leonino'.