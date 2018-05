Sporting volta a disparar e já sobe mais de 30% em três sessões

As acções do Sporting sobem 10% com mais de 10 mil títulos transaccionados.

reuters

O Sporting continua a apresentar um desempenho positivo na bolsa nacional, apesar dos desenvolvimentos recentes negativos a nível desportivo e de gestão, com conflito entre os órgãos sociais e entre a administração e o segundo maior accionista da SAD.

Na chamada das 10:30, as acções subiram 10% para 0,825 euros, com uma liquidez que está acima da média (foram transaccionadas 10.500 acções). Esta é já a terceira sessão consecutiva de ganhos para o Sporting na bolsa, sendo que neste período os títulos acumulam uma valorização de 30,95%.

Este desempenho mais do que compensou a queda de 17,11% na sessão da quinta-feira passada, a primeira em que reagiu aos acontecimentos na Academia de Alcochete. A cotação está agora acima do registado no início de Maio, quando as perspectivas de terminar o campeonato em segundo lugar eram elevadas.





A subida de hoje acontece depois de uma reunião entre os órgãos sociais do clube, na tarde de segunda-feira, não ter sido conclusiva, tendo o presidente da mesa da Assembleia Geral anunciado que vão ser tomadas decisões numa nova reunião convocada para quinta-feira.



Neste momento a incerteza paira sobre o Sporting, principalmente no que toca à possibilidade de os jogadores rescindirem contrato com o clube, o que levaria a avultados prejuízos. Apesar das notícias nesse sentido continuarem a surgir nos jornais, até agora não é conhecido nenhum processo de pedido de rescisão por parte de qualquer jogador.



A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting recebeu um pedido de informações adicionais por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) relativamente ao texto do prospecto para a emissão obrigacionista que planeia para muito em breve, disse ao Negócios fonte oficial da Sporting SAD. Na quinta-feira passada, a mesma fonte tinha indicado que a expectativa da SAD era de que a emissão pudesse decorrer a partir de 28 de Maio.



O Sporting emitiu ontem um comunicado, onde revelou a suspensão dos benefícios à Juventude Leonina e o pedido de audiência urgente com o primeiro-ministro.

A nível desportivo, e apesar da derrota na Taça de Portugal, o Desportivo das Aves falhou a inscrição na Liga Europa, o que garante ao clube leonino entrada directa na competição e um montante de 2,6 milhões de euros.

Em cotadas como o Sporting que têm pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa, a negociação não é contínua, mas sim por chamada. Ou seja, as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10:30 e outra às 15:30.

Se as ordens que tiverem entrado corresponderem a uma variação superior a 10% (a partir da qual é espoletado o travão automático) o congelamento mantém-se. Contudo, esta regra impõe-se apenas na primeira chamada após a sessão anterior, sendo depois calculado outro valor na segunda chamada.

Na passada quinta-feira, os títulos desvalorizaram 17,11% para os 63 cêntimos. Um dia depois, as acções corrigiram com uma valorização de 13,49% para os 71,5 cêntimos. Ontem ganharam 4,9%.

Na sexta-feira passada, o clube anunciou que o resultado líquido da SAD do Sporting recuou 97%, nos primeiros nove meses do ano actual fiscal (que termina em Março). Durante este fim-de-semana, o clube conseguiu adiar o pagamento de um empréstimo de 30 milhões de euros para 26 de Novembro.