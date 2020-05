Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad saíram da direção do Sporting, noticiou o Record . A decisão de abandonar o Conselho Directivo, segundo os leões, está diretamente relacionada com motivos pessoais e profissionais resultantes da pandemia de Covid-19,Osório de Castro era o vice-presidente responsável pelos pelouros do património e da segurança. Ahamad foi diretor do jornal Sporting.