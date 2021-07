Emissão obrigacionista do Benfica "fica-se" pelos 35 milhões. Menor valor em 14 anos

A SAD do Benfica não exerceu a opção de aumentar o montante global da emissão obrigacionista que arrancou a 5 de julho e finda a 23 de julho. Assim, a oferta terá mesmo um limite de 35 milhões de euros, o valor mais baixo para uma operação deste género da SAD da Luz desde 2007.A sociedade anónima desportiva (SAD) das "águias" poderia elevar o montante da oferta de subscrição de obrigações com maturidade de três anos e taxa de juro anual de 4% desde que publicasse uma adenda ao prospeto da operação até 13 de julho.Aliás, a prática da maioria das emissões das SAD tem sido a de aumentar o montante da oferta durante o período de subscrição, tendo a SAD do Porto, por exemplo, duplicado o valor da oferta na emissão realizada em maio, passando dos 35 para os 70 milhões de euros - que acabaram por não ser totalmente subscritos.Por regra, estes aumentos nos montantes são decididos em função da procura, com muitas das ofertas a alcançarem ordens superiores ao valor em oferta logo nos primeiros dias de subscrição.Desta feita, contudo, a detenção do presidente do clube e da administração da SAD, Luís Filipe Vieira - que entretanto suspendeu funções - terá afetado a procura das obrigações a reembolsar em 2024.Contas feitas, desde a oferta realizada em março e abril de 2007 que o Benfica não fazia uma emissão com um montante tão baixo. Então, a SAD "encarnada" foi ao mercado angariar 20 milhões de euros.Desde essa data, as ofertas realizadas atingiram 40 milhões, em 2010, 45 milhões, em 2013, 45 milhões em 2015, 50 milhões em 2016, um valor recorde de 60 milhões em 2017, seguindo-se emissões de 45, 40 e 50 milhões em 2018, 2019 e 2020, respetivamente.