FC Porto conquista 30.º título de campeão nacional de futebol

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos 'azuis e brancos', num jogo em que o benfiquista Darwin Núñez viu um golo ser-lhe anulado pelo videoárbitro, por fora de jogo, ao minuto 52.Os 'dragões' passaram a somar 88 pontos, mais nove do que o Sporting, que detinha o título e tem menos um jogo, mas já não pode alcançar o FC Porto, enquanto o Benfica segue na terceira posição, com 71.