Belenenses SAD e Tondela caem à II Liga, Moreirense no “play-off”

O Tondela "caiu" hoje na II Liga portuguesa de futebol, ao empatar 2-2 na receção ao Boavista, em jogo da 34.ª e última jornada do principal escalão, após sete temporadas entre os "grandes".





A formação finalista da Taça de Portugal, que disputava a I Liga desde 2015/16, esteve duas vezes em vantagem, com golos de Sagnan, aos 41, e João Pedro, aos 77, mas os 'axadrezados' empataram em ambas as ocasiões, por Kenji Gorré, aos 51, e Yusupha, aos 86.





Com este empate, e a goleada do Moreirense na receção ao Vizela, por 4-1, o Tondela, terminou a prova no 17.º e penúltimo lugar, com 28 pontos, menos um do que o emblema de Moreira de Cónegos, 16.º e que vai disputar a manutenção no "play-off", acompanhando o lanterna-vermelha Belenenses SAD na descida de divisão, enquanto o Boavista termina a prova com 38 pontos, atualmente no 10.º lugar.

Com 81 presenças na primeira divisão, que disputava ininterruptamente desde 2013/14, o Belenenses SAD necessitava de vencer para aspirar a uma vaga no "play-off" de manutenção.





O "nulo" no terreno do Arouca, que termina a competição no 15.º lugar, com 31 pontos, deixa o Belenenses SAD no 18.º e último lugar, com 26.