Esta nova regra obriga os jogadores a ficarem ligados contratualmente ao clube até à janela de transferências seguinte.



A FIFA já tinha anunciado a proibição das 'transferências ponte'.



A Federação Portuguesa de Futebol proibiu as 'transferências ponte' em Portugal, obrigando a que um jogador contratado tenha de estar, pelo menos, 16 semanas no clube, decidiu hoje a direção do organismo.Esta decisão serve para impedir que jogadores sejam adquiridos e vendidos imediatamente, sem permanecerem no clube comprador. Contudo, a nova regra da FPF não impede empréstimos.