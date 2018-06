A Gestifute, empresa de gestão de atletas e treinadores de Jorge Mendes, reagiu à conferência de imprensa de Bruno de Carvalho, negando ter exigido 7 milhões de euros ao clube. A empresa contra-ataca e acusa o presidente leonino de ser a causa do fracasso do negócio, ao pedir mais dois milhões de euros à última hora, refere o Correio da Manhã A empresa diz que Guilherme Pinheiro, membro da direcção do Sporting, contactou a Gestifute para pedir ajuda na venda de Patrício, dizendo que a sua rescisão estaria iminente. E disse que o negócio poderia servir para saldar o diferendo com a SAD leonina em relação à transferência de Adrien."Nada neste processo — rigorosamente nada — decorreu por iniciativa da Gestifute, a qual se limitou a aceder a uma quase súplica do Sporting, e unicamente pela consideração devida a esta instituição", diz a empresa de Mendes.