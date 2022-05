Governo português dá luz verde à venda do Chelsea

norte-americano Todd Boehly. O gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou esta quinta-feira a aprovação do negócio, após as autoridades britânicas também já terem dado luz verde."Portugal deu autorização, nesta noite de quarta-feira, à venda do Chelsea Football Club. As duas Autoridades Nacionais Competentes - Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministério das Finanças - deram luz verde ao pedido recebido da parte de Roman Abramovich para uma derrogação humanitária, permitindo que o clube inglês seja transacionado", anunciou o Executivo liderado por António Costa, em comunicado.

A posição nacional "conta com a concordância da Comissão Europeia". A venda do Chelsea FC ao investidor norte-americano Todd Boehly, por 4,25 mil milhões de libras (equivalente a cerca de 4,98 mil milhões de euros) tinha sido aprovada na terça-feira à noite pelo Governo britânico.Mas Portugal também tinha de dar o ok, o que aconteceu devido à "