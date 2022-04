Serena Williams e Lewis Hamilton reforçam proposta de compra do Chelsea com quase 24 milhões

A estrela do ténis, Serena Williams, e o recordista de Fórmula 1, Lewis Hamilton, juntaram-se à proposta do investidor Martin Broughton para comprar o Chelsea, de acordo com uma fonte próxima da oferta, em declarações à Reuters.



Os dois atletas comprometeram-se a contribuir cada um com um envelope de 10 milhões de libras (11,99 milhões de euros à taxa de câmbio atual).

Leia Também Ricardo Santos Silva oferece 2,4 mil milhões pelo Chelsea

Caso a oferta se concretize, esta não será o primeiro contacto de Serena Williams com a detenção do capital de uma entidade desportiva, já que a tenista investiu no Angel City FC de Los Angeles, que joga na National Women's Soccer League.

A antiga número um dos cortes e o vencedor de sete títulos da F1 juntam-se assim a um consórcio, onde para além do antigo vice-presidente do Liverpool, estão presentes o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, e os gurus de private equity, Josh Harris e David Blitzer.

Leia Também I Liga inglesa retira cargo de dirigente do Chelsea a Roman Abramovich

São ainda candidatos à compra do clube inglês, Todd Boehly, acionista do LA Dodgers e Steve Pagliuca, coproprietário do Boston Celtics.



Por cá, fonte oficial da Aethel, que detém as minas de Torre de Moncorvo, confirmou em meados de março ao Negócios que o grupo que tem como proprietários únicos os sócios Ricardo Santos Silva e a norte-americana Aba Schubert apresentou uma proposta concreta de aquisição do Chelsea na ordem dos dois mil milhões de libras (2,4 mil milhões de euros).

O consórcio liderado pela família Ricketts, dona do Chicago Cubs, já abandonou a disputa. A venda do clube está a ser coordenada pelo banco norte-americano Raine Group.



O clube inglês que está a passar por graves dificuldades financeiras na sequência das sanções de que foi alvo o atual dono, o multimilionário russo Roman Abramovich, um dos oligarcas apontados como próximo do presidente russo Vladimir Putin.