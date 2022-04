Investidores do Barém querem comprar AC Milan

Leia Também Clubes da Superliga têm de ter lucros e só podem gastar 55% das receitas em jogadores

Leia Também JP Morgan aposta 4 mil milhões na Superliga Europeia de futebol

A Investcorp, gestora de ativos domiciliada no Barém, está em negociações para comprar o clube italiano AC Milan, atual líder da liga de futebol do país. A informação está a ser avançada esta sexta-feira pela Reuters, que cita fontes próximas do processo.O negócio estará prestes a ser fechado, com a avaliação do clube a situar-se à volta dos mil milhões de euros, dívidas incluídas. O AC Milan, sete vezes vencedor da Liga dos Campeões (a última vez na época 2006/2007), é atualmente detido pelos norte-americanos da Elliott Management Corporation.A Investcorp administra mais de 42 mil milhões de dólares em ativos com várias áreas de negócios, incluindo private equity, imóveis, investimentos de retorno absoluto, infraestrutura, gestão de crédito e capital estratégico.Concretizando-se o negócio, será a primeira vez que investidores do Médio Oriente apostam num clube italiano de peso.Nenhuma das partes quis comentar a informação, quando contatados pela Reuters. Um porta-voz do AC Milan frisou apenas que "o AC Milan continua focado em melhorar seu desempenho em campo e em desenvolver o clube".