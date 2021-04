Clubes da Superliga têm de ter lucros e só podem gastar 55% das receitas em jogadores    

A Superliga Europeia que está a agitar o mundo do futebol foi inspirada no modelo norte-americano, com medidas para limitar os gastos com salários de jogadores, metas financeiras e partilha de receitas entre os clubes por forma a promover a concorrência.



De acordo com documentos que estiveram na base dos planos que levaram à oficialização da Superliga, citados pelo Financial Times, os clubes que participarem na competição têm de ter resultados líquidos e EBITDA positivos.



Além da disciplina financeira (que a UEFA já tenta com a regra do ‘fair play financeiro), os clubes aderentes só podem alocar um máximo de 55% das receitas a "despesas desportivas", ou seja, para pagar salários de jogadores, compras de passes e pagamento de comissões a agentes desportivos.

Segundo o jornal britânico, os clubes gastam habitualmente bem mais com jogadores (entre 70 a 80% das receitas), sendo que o objetivo destas regras, bem como a imposição de lucros, passa por impedir uma elevada discrepância no dinheiro que os clubes têm para investir em contratações e jogadores de topo.

Vários dos maiores clubes europeus são atualmente detidos por milionários que não têm como objetivo principal o retorno do investimento.

A Superliga pretende também que seja introduzida uma cláusula que permita que, para efeitos de cálculo dos limites nos custos, seja tida em conta uma taxa de imposto de 45% sobre os salários dos jogadores. Assim, os clubes de Espanha, onde os impostos são mais elevados, não ficam em desvantagem face a clubes de países com taxas mais reduzidas.

Várias das regras definidas para a Superliga, que será liderada pelo presidente do Real de Madrid (Florentino Pérez) têm como objetivo impedir um elevado fosso financeiro entre os clubes aderentes. Por exemplo, um clube que vença a Superliga ganhará no máximo 1,5 vezes mais do que o que fica em último. Uma diferença bem inferior face ao que se verifica atualmente nas provas europeias e nas ligas nacionais.

Os 12 clubes fundadores acreditam que podem angariar cerca de 4 mil milhões de euros em receitas por ano com esta nova competição. O modelo de distribuição deste dinheiro será feito também em função do mérito, mas este terá um peso inferior ao que se verifica por exemplo na Liga dos Campeões.

Aos clubes fundadores (o objetivo passa por serem 15) caberá 32,5% das receitas comerciais da Superliga. Outros 32,5% serão divididos entre as 20 equipas que devem participar na competição (incluindo as 5 convidadas para entrar em cada ano). 20% do valor total será para premiar o desempenho desportivo e a distribuição dos restantes 15% teré em conta as audiências televisivas de cada clube.

Os montantes em causa são bem superiores aos praticados atualmente na Champions, que no ano passado rendeu 130 milhões de euros ao campeão Bayern Munique. Na Superliga o vencedor arrecada mais de 250 milhões de euros.

A intenção dos clubes fundadores é de que a Superliga Europeia arranque em agosto de 2022, mas não existe ainda um calendário definido.

Os 12 clubes que fundaram a Superliga são os ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, os espanhóis Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid e os italianos AC Milan, Inter e Juventus. Segundo a Deloitte, no seu conjunto, estes 12 emblemas faturaram quase 5.600 milhões de euros na época passada, já marcada pelo impacto da pandemia. Dos clubes com maiores receitas na temporada passada ficam de fora, pelo menos para já, Bayern Munique e PSG.