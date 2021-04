JP Morgan aposta 4 mil milhões na Superliga Europeia de futebol

Leia Também Benfica mantém-se contra Superliga europeia de futebol

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milão, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram que pretendem avançar com esta ideia, que irão deixar de participar na Liga dos Campeões.Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, confirmou que os jogadores que fizerem parte deste novo projeto vão ser impedidos de jogarem pelas seleções nas suas competições oficiais.A época arrancará em agosto, com dois grupos de 10 equipas e os jogos, em casa e fora, serão realizados a meio da semana, mas todos os clubes participantes continuarão a disputar as respetivas ligas nacionais.Na luta contra a pretensão de alguns dos mais poderosos clubes da Europa, a UEFA disse contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países.O comissário europeu Margaritis Schinas afirmou hoje que a União Europeia deve defender "um modelo europeu de desporto baseado na diversidade e na inclusão", opondo-se ao projeto de criação de uma Superliga europeia anunciada por 12 clubes.