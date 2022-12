John Textor já é o novo dono do Lyon

A empresa de John Textor detém também 40% do Crystal Palace, da Premier League, 90% do Botafogo e 80% do RWD Moleenbeek, da segunda divisão belga.





O milionário norte-americano John Textor, que tentou entrar no capital da SAD do Benfica, é oficialmente o novo acionista maioritário do clube francês Olympique Lyonnais.A confirmação foi feita esta segunda-feira pelo emblema gaulês, que indica que Textor passa a deter, através da sua empresa Eagle Football, 77,49% do capital do Lyon.O negócio avalia o Olympique Lyonnais em cerca de 800 milhões de euros.