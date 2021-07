John Textor, o americano a quem Vieira e "rei dos frangos" queriam vender um quarto do Benfica

Era até aqui um desconhecido para a generalidade dos portugueses, embora fosse alguém com moderado peso mediático nos Estados Unidos.





John Textor, 55 anos de idade, chegou aos escaparates nacionais a reboque da operação Cartão Vermelho pois, segundo o despacho do Ministério Público, Luís Filipe Vieira, agora ex-presidente do Benfica, em conivência com José António dos Santos, o maior acionista individual, pretendia alienar 25% da SAD da Luz que seriam adquiridos pelo milionário norte-americano.





A operação visava gerar ganhos de 30 milhões de euros em proveito do presidente da Valouro, apelidado de "rei dos frangos", sócio e amigo próximo de Vieira.





Textor, de 55 anos de idade e licenciado em Economia pela Universidade de Wesleyan, é o maior acionista da plataforma de streaming de desportos FuboTV.





Recentemente, de acordo com o Record, foi noticiado o interesse de John Textor na aquisição do clube inglês Crystal Palace. A sua ligação ao futebol começou com o lançamento da academia de jovens do FC Florida.





No entanto, o americano é mais conhecido pela ligação à Digital Domain, de que foi diretor-geral. Esta empresa especializou-se na criação de efeitos especiais para cinema e notorizou-se com a conquista de vários prémios nos Óscares, incluindo 11 estátuas com uma das grandes produções dos anos 1990, "Titanic".





A Digital Domain contribuiu também para outros sucessos de bilheteira como "Transformers" ou "O Estranho Caso de Benjamin Button". O sucesso levou o próprio a autodenominar-se "guru da realidade virtual".





Em meados da década passada, Textor surgiu como um dos acusados no âmbito de um processo contra a empresa por ter lesado os contribuintes americanos em cerca de 80 milhões de dólares, porém o milionário acabou absolvido. Redundou também na saída da Digital Domain.





A ligação de John Textor ao mundo dos efeitos especiais prosseguiu na Pulse Evolution Corp, da qual foi "chairman".





Textor rejeita acordo mas assume conversas

Em comunicado entretanto reproduzido pela comunicação social e inicialmente publicado no site da sua plataforma, o milionário americano garante que em momento algum chegou a acordo para adquirir os títulos acionistas da SAD, acrescentando nunca ter comprado, nem direta nem indiretamente, ações da sociedade benfiquista.





Ainda assim assume estar ainda a avaliar se avança para a compra de ações da SAD do Benfica e revela ainda ter conhecido José António dos Santos.





"Gostei das minhas conversas e correspondência com o dedicado fã do Benfica, sr. José António dos Santos. Acredito que ama verdadeiramente o clube e acredito que vê em mim uma pessoa que tem o coração certo e a experiência certa para fazer avançar a missão da comunidade do Benfica", pode ler-se no comunicado.