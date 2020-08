Jorge Jesus: «Benfica vai jogar o triplo. Vamos arrasar»

Jorge Jesus assinou por duas temporadas e deixou água na boca na apresentação como treinador do Benfica. Se em 2009 disse que a equipa iria jogar o dobro, agora prometeu "o triplo" com uma garantia: "vamos arrasar". Dizendo que vem para unir também os benfiquistas, Jesus prometeu que não fará qualquer revolução e sim que trará bons jogadores para formar um grande plantel.



"Agradeço ao presidente por acreditar no meu trabalho. Acredito no projeto do presidente, acredito no presidente a 100 por cento e no projeto que ele tem para o Benfica. Falando de todos os benfiquistas, quero expressar: vim para ganhar, estou habituado a ganhar mas também para unir a nação benfiquista. É muito importante como está na águia, um somos todos. Vim, como em 19 de junho, com a mesma vontade e convicção. Estou determinado em voltar a ganhar coisas importantes", começou por dizer o treinador.



"Não vim para o Benfica reformar-me. Ofereceu-me 4 anos. Disse não quero, quero um ano. Ele disse 'não, dois pelo menos'. Então disse pode ser. Vim ganhar menos que no Flamengo, vim porque acredito no projeto para dar ao prestígio internacional ao Benfica. Quando saí ganhámos tudo, vim agora com essa convicção. Não sou o salvador. Cheguei de um grande clube também. Agradeço o carinho que me deram. Para vir para o Benfica tinha de haver uma causa muito grande: voltar a ganhar, com todos os benfiquistas unidos", afirmou o técnico.

Sobre a formação, lembrou que é importante manter os melhores portugueses e juntar bons estrangeiros. Quanto à Europa, quer o Benfica a brilhar lá fora, conquistando todos os títulos internos. "Queremos ganhar tudo, pois estou habituado a ganhar tudo. E queremos chegar a títulos internacionais e prometo confiança, compromisso, todos os adeptos unidos pela causa Benfica, não pela causa Jesus. Sou treinador de futebol, não sou de nenhuma equipa. Ponham isso na cabeça. Agora trabalho nas equipas com paixão e morro por elas", disse.