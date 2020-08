Luís Filipe Vieira pede títulos a Jorge Jesus no regresso ao Benfica

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, deixou um apelo claro a Jorge Jesus na apresentação do novo técnico."Hoje começa um ciclo novo no Benfica. Juntamos novamente os três aqui [Jesus, Vieira e Rui Costa]. Curiosamente todos nós somos bairristas e o Benfica na realidade é o povo. Jorge, temos de dizer que iremos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para que a família benfiquista seja feliz nos próximos anos. Como todos sabem, como todo este pais, iremos ter muitas dificuldades. Mas de certeza que, se o Benfica estiver bem, se estiver o que conquistar tudo o que tem de conquistar, a grande maioria deste país estará feliz. Desejamos-te as boas vindas. Esperamos voltar a ter a hegemonia completa do futebol português e queremos ganhar na Europa", afirmou.A SAD do Benfica já comunicou à CMVM a contratação de Jorge Jesus como treinador para as próximas duas temporadas.