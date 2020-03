Juventus anuncia que Cristiano Ronaldo fica na Madeira

Ao contrário da informação veiculada durante a tarde pelo 'Tuttosport' , que dava conta de que Cristiano Ronaldo iria regressar a Itália na quinta-feira pela manhã num voo privado, a Juventus comunicou ao início da noite que o avançado português permanecerá no Funchal à espera de novidades relativas à situação em torno do coronavírus."Cristiano Ronaldo não treinou e permaneceu na Madeira a aguardar desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde", pode ler-se no comunicado da Vecchia Signora.

A Juventus tinha também comunicado esta quarta-feira, umas horas antes, que Daniele Rugani foi diagnosticado com coronavírus - o primeiro jogador da Serie A a acusar o Covid-19.

De acordo com o comunicado da formação de Turim, foram já ativados todos os procedimentos de isolamento requeridos por lei, tanto em relação ao defesa como a quem esteve em contacto com ele.

Neste sentido, refira-se, Rugani poderá ter estado em contacto com praticamente todo o plantel da Juventus, já que marcou presença nos treinos da equipa dos últimos dias, pelo que é bem provável que todos os restantes fiquem em quarententa.





De notar que Cristiano Ronaldo, por se encontrar no Funchal, não terá tido contacto com o colega de equipa nos últimos dias, ainda que tudo dependa de quando o defesa terá contraído o vírus.