Laranjo troca IP pelo futebol. Vai coordenar candidatura luso-espanhola ao Mundial2030

das Infraestruturas e da Habitação ter anunciado que Laranjo cessará funções na empresa pública a 1 de janeiro, assinala ainda que o engenheiro terá a seu cargo a construção da Fase 3 da Cidade do Futebol, que inclui a construção do pavilhão destinado ao futsal, assim como as instalações da Portugal Football School e os novos espaços do Canal 11.

Leia Também António Laranjo deixa liderança da Infraestruturas de Portugal a 1 de janeiro

António Laranjo não é um estreante no futebol, tendo sido o diretor técnico do Euro2004, organizado por Portugal.Já o presidente da FPF, Fernando Gomes, considera que "a chegada do Eng. António Laranjo à FPF para assumir a coordenação do projeto técnico da candidatura Portugal/Espanha ao Mundial 2030 é uma enorme razão de regozijo para a instituição. Sabemos, pelo seu currículo profissional e pelo contributo fundamental que teve na candidatura do Euro 2004 e, mais tarde, na construção da Cidade do Futebol e na Casa dos Atletas, que as suas qualidades profissionais e pessoais representam uma enorme mais valia para a FPF. É assim com enorme satisfação que recebemos o Eng. António Laranjo na família do futebol. Bem-vindo!".Também o presidente da homóloga espanhola da FPF saúda a escolha. "A RFEF está muito satisfeita por poder contar com uma pessoa com o trajeto de António Laranjo para coordenar o projeto técnico da candidatura. A sua experiência anterior, designadamente no Euro’2004 que se realizou em Portugal, será essencial para apresentarmos a candidatura conjunta mais forte possível. Damos, por isso, as boas vindas a António Laranjo na certeza de que trabalharemos juntos para ter sucesso neste projeto chave para as duas federações e nossos respetivos países", assinala Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.