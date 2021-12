António Laranjo deixa liderança da Infraestruturas de Portugal a 1 de janeiro

António Laranjo vai deixar a presidência da Infraestruturas de Portugal (IP) a 1 de janeiro, informa esta sexta-feira o Ministério das Infraestruturas e da Habitação em comunicado.Quanto ao seu sucessor, o ministério tutelado por Pedro Nuno Santos indica que "atendendo ao período eleitoral que o país viverá no início do ano, o novo Conselho de Administração da IP será nomeado na próxima legislatura"."Até lá, a gestão da empresa será assegurada pelo Conselho de Administração em funções", acrescenta.No comunicado, o ministério "agradece a dedicação e trabalho de enorme qualidade que António Laranjo levou a cabo na presidência da IP, liderando a empresa num período de grande mudança e investimento, em especial no setor da ferrovia".A Infraestruturas de Portugal (IP) fechou 2020 com prejuízos de 56 milhões de euros, valor que compara com os lucros de 20 milhões registados no ano anterior, penalizada pelo impacto da pandemia.