O Leixões vai compensar os titulares de lugar anual no Estádio do Mar pelo final antecipado da II Liga de futebol, creditando-lhes 23% do valor pago em futuras aquisições, anunciou hoje a SAD do emblema de Matosinhos.

"O valor em causa poderá ser utilizado na renovação do lugar anual, bem como na compra de produtos oficiais da Leixões SC - Futebol, SAD", acrescenta a publicação.



A fonte contactada pela Lusa explicou que a ausência de uma data definida para avançar com a concessão do crédito deve-se ao facto de todo o departamento de futebol "continuar em 'lay-off' e ainda não estarem disponíveis os produtos de merchandising para a nova época desportiva".



O último jogo do Leixões em casa aconteceu a 09 de março, quando recebeu e empatou 1-1 com o Farense, ficando por disputar no "Mar" as partidas contra o FC Porto B, Estoril Praia, Vilafranquense e Desportivo de Chaves.



Portugal contabiliza 1.277 mortos associados à covid-19 em 29.912 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia.



Com as últimas quatro partidas em casa canceladas devido à pandemia de covid-19, o Leixões viu fechar-se, ainda em março, a época desportiva, razão pela qual a SAD liderada por Paulo Lopo quer compensar os detentores de lugares anuais, mas também os titulares de lugares de estacionamento e camarotes no Estádio do Mar, disse à Lusa fonte do Leixões, acrescentando que são cerca de 150 os associados ressarcidos.Na publicação na página oficial no Facebook, é informado que a Leixões SAD "tomou a decisão de compensar os sócios com lugar anual com uma verba proporcional (23% do valor pago) ao número de jogos (quatro) que não foram disputados".