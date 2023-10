Lionel Messi vence Bola de Ouro pela oitava vez na carreira

O futebolista argentino Lionel Messi venceu esta segunda-feira a Bola de Ouro pela oitava vez na carreira, aumentando o recorde de galardões de melhor do ano após uma época 2022/23 em que foi campeão do Mundo pela Argentina.O prémio da France Football para o melhor futebolista masculino da época foi entregue ao 'astro' argentino de 36 anos, atualmente no Inter Miami dos Estados Unidos, que na temporada em causa jogou nos franceses do Paris Saint-Germain, registando 41 jogos e 21 golos e conquistando o título de campeão francês, embora os feitos pela seleção tenham outro relevo.Os argentinos venceram o Mundial2022, realizado no Qatar a meio da temporada, devido às temperaturas naquele país, com o avançado como capitão e principal destaque, marcando sete golos em outros tantos jogos.É o oitavo troféu do '10' argentino, que venceu também em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021, recorde entre as 67 edições do galardão da France Football, acima dos cinco do português Cristiano Ronaldo.Em segundo lugar ficou o norueguês Erling Haaland, campeão europeu pelo Manchester City, com o francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) em terceiro. Vencedor em 2022, o francês Karim Benzema foi este ano 16.º.O melhor português foi Bernardo Silva, também do City, no nono posto, com Rúben Dias, outro 'citizen', em 30.º. António Silva, do Benfica, ficou em oitavo no prémio para jogadores sub-21, atribuído ao inglês Jude Bellingham (Borussia Dortmund).No feminino, o galardão foi para a espanhola Aitana Bonmatí, 'estrela' da seleção de Espanha que foi campeã do Mundo e do FC Barcelona campeão europeu, à frente da australiana Sam Kerr (Chelsea), segunda, e uma compatriota e colega no 'Barça', Salma Paralluelo, terceira.