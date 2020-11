Maradona: FC Barcelona agradece a "ícone do futebol mundial"

Leia Também Morreu Diego Maradona

O FC Barcelona agradeceu "por tudo" ao ícone do futebol Diego Maradona, que representou o clube da Liga espanhola em duas épocas e que morreu hoje, aos 60 anos."Obrigada por tudo, Diego. O FC Barcelona expressa os seus mais sentidos pêsames pela morte de Diego Armando Maradona, jogador do nosso clube e ícone do futebol mundial. Descansa em paz", escreveram os 'culés' na sua conta na rede social Twitter, como legenda de uma foto na qual se pode ver o argentino vestido de 'blaugrana'.Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, representou o FC Barcelona nas épocas de 1982/83 e 1983/84, tendo alinhado em 75 jogos, nos quais marcou 47 golos, e conquistado uma Taça do Rei, uma Taça da Liga e o uma Supertaça espanhola."Com a camisola do Barça, Maradona demonstrou que era um jogador genial", nota ainda o clube catalão no seu sítio oficial na Internet, num comunicado em que recorda a vida e a carreira do astro argentino.Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.