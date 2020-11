Morreu Diego Maradona

O antigo futebolista argentino Diego Maradona, para muitos adeptos o melhor jogador de sempre, morreu esta quarta-feira vítima de paragem cardiorespiratória súbita, avança a edição online do jornal argentino Clarín."Dieguito", também conhecido como El Pibe, morreu na sua casa em Tigre, onde se encontrava a recuperar de uma intervenção cirúrgica à cabeça no passado dia 3. O seu estado de saúde agravou-se nas últimas horas e o argentino acabou por falecer.Maradona era um génio no relvado e uma figura controversa tendo estado envolvido em escândalos relacionados com o consumo de droga.

Parte assim um dos melhores futebolistas de sempre, deixando de luto todo o desporto mundial. O Mundial conquistado em 1986 pela Argentina e os campeonatos pelo Nápoles permanecem como momentos inesquecíveis na carreira e na história do futebol.





Nome: Diego Armando Maradona

Data de Nascimento: 30 de Outubro de 1960 (60 anos)

Naturalidade: Lanus

Nacionalidade: Argentino

Filiação: Diego Armando e Dalma Franco

Percurso: Argentinos Juniores (1976 a 1980), Boca Juniors, Argentina (1981), FC Barcelona, Espanha (1982/83 e 83/84), Nápoles, Itália (1984/85 a 90/91), Sevilha, Espanha (1992/93), Newell's Old Boys, Argentina (1993/94) e Boca Juniors, Argentina (1995/96 a 97/98).

Principais títulos:



Melhor marcador do campeonato Metropolitano da Argentina (1978, 1979 e 1980).

Campeão Mundial de juniores (Japão79)

Melhor jogador do Mundial de juniores (Japão79)

Melhor marcador do campeonato Nacional da Argentina (1979 e 1980)

Campeão da Argentina (1981)

Taça de Espanha (82/83)

Taça da Liga espanhola (82/83)

Campeão Mundial (México86)

Melhor jogador do Mundial (México86)

Segundo melhor marcador do Mundial (México86)

'Onze de Ouro' (1986 e 87)

Campeão de Itália (86/87 e 89/90)

Taça de Itália (86/87)

Melhor marcador do campeonato de Itália (87/88)

Taça UEFA (88/89)

Supertaça de Itália (89/90)

'Bola de Ouro' especial do 'France Football' (1995)

Eleito o 'Melhor jogador do Século XX' numa votação promovida pela FIFA (2000)

* Com Record e Lusa