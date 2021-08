Marcelo telefonou a Patrícia Mamona, Costa enviou mensagem

"O Presidente da República felicita a atleta Patrícia Mamona por mais um triunfo por Portugal", disse, numa declaração à Lusa, a partir de São Paulo, Brasil, onde se encontra em visita.Numa nota publicada depois no portal da Internet da Presidência da República, Marcelo realça que, "além de confirmar as expectativas que todos tinham sobre o seu momento de forma, bateu o record nacional no triplo salto feminino"."Em nome de Portugal e dos portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Patrícia Mamona", conclui a nota.Já o primeiro-ministro, António Costa, felicitou Patrícia Mamona pela conquista da medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 através das redes sociais, referindo que a atleta deu um exemplo de "enorme superação"."Felicito a atleta Patrícia Mamona pela medalha de prata em Tóquio2020 no triplo salto. Uma prova incrível, um novo recorde nacional e mais uma demonstração de enorme superação. Um resultado que muito nos orgulha e que dá a Portugal a segunda medalha nestes Jogos Olímpicos. Parabéns!", refere António Costa numa mensagem na rede social Twitter.A atleta portuguesa conquistou a medalha de prata no triplo salto em Tóquio, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).Patrícia Mamona, de 32 anos, só foi batida pela venezuelana Yulimar Rojas, bicampeã do mundo, com 15,67 metros, novo recorde do mundo. No terceiro lugar ficou a espanhola Ana Peleteiro, com 14,87.A saltadora conquistou este domingo a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).