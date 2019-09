Alguns adeptos pertencentes a claques do Sporting tentaram forçar a entrada na garagem de Alvalade após a derrota caseira dos leões diante do Famalicão ( 1-2 ). Segundo apurou o Record, as autoridades no local repeliram essa tentativa, mantendo a segurança na área.Um pouco depois, no processo de saída dos futebolistas do estádio, gerou-se um enorme aparato policial, com corpo de intervenção, spotters e polícia de trânsito no local para permitir a saída dos jogadores nas suas viaturas. Existiu uma tentativa de concentração de adeptos naquela área mas rapidamente foi feito um cordão de segurança.Nesse sentido, os jogadores leoninos saíram um a um, de forma calma, do local, com os adeptos a serem mantidos ao largo.