Messi lança empresa para investir em futebol e tecnologia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A estrela do futebol, Lionel Messi, fundou a Play Time, uma empresa com sede em São Francisco, nos EUA, que terá como objetivo investir em desporto, nos media e em tecnologia, segundo o comunicado emitido pela companhia e citado pela Bloomberg.

A nota frisa que a Play Time será o principal veículo de investimento do jogador do Paris Saint-Germain. A empresa vai apostar, por exemplo, na ajuda a startups que pretendam trabalhar na área da tecnologia no futebol ou mesmo investir em clubes.

Leia Também Quanto custa dormir no Le Royal Monceau, o hotel parisiense onde está Messi

"Estou entusiasmado por estender as nossas raízes a Silicon Valley e por poder colaborar com empreendedores ousados em todo o mundo", declarou Messi no comunicado citado pela agência de informação norte-americana.

Leia Também Messi: A história do jogador em números

O investidor de capital de risco e co-fundador da Matchday.com, Razmig Hovaghimian – cuja parte do investimento advém da Play Time- será responsável pela administração da companhia. Já Miguel Marquez, sócio-fundador do Code Advisors será conselheiro especial da Play Time.

"Desde que conheci o Messi e a sua família em 2017, ficou claro que estes tinham uma visão ousada para o futuro. "[O jogador argentino e a família] querem continuar a ter um impacto direto e duradouro dentro e fora das quatro linhas", afirma Hovaghimian na nota.