Contrato de Messi no PSG inclui pagamento em “tokens” do clube

A contratação da estrela Messi para o clube francês Paris Saint-Germain inclui um pacote de "boas-vindas" que inclui "tokens" do clube. O anúncio foi feito pelo PSG, que em comunicado explica que o jogador argentino é o primeiro a receber "um grande número de $PSG Fan Tokens". Não foi especificado qual o valor concreto de criptomoedas do clube que o jogador de 34 anos receberá.

Segundo o clube, a inclusão destes "tokens" é uma "estreia mundial" numa contratação de relevo no mercado do futebol, acrescentando que a inclusão destes ativos cripto "liga instantaneamente Messi a milhões de fãs do Paris Saint-Germain em todo o mundo". O jogador assinou por dois anos com o clube francês, com a opção de renovar por um terceiro ano.

Desde 2018 que o PSG anunciou a vontade de explorar o mundo do blockchain. Ao lado da Socios.com, empresa que figura este ano nos equipamentos do Inter de Milão, substituindo a Pirelli, o PSG lançou "tokens" para os fãs.

Segundo o comunicado do clube, a curiosidade criada à volta da milionária contratação de Messi terá criado "um elevado interesse" nos "tokens" do PSG, com o "volume de transações a exceder 1,2 mil milhões de dólares nos dias antes da mudança".

Nos dias antes da oficialização da contratação, as moedas digitais do PSG chegaram a disparar 132%. Esta manhã, segundo o site CoinMarketCap, estão a cair 4,37%, para 41,51 dólares.

Em comunicado, o responsável pelas parcerias do PSG, Marc Armstrong, indica que a associação à Socios.com "tem provado ser um sucesso massivo para o clube. Temos a oportunidade de interagir com uma audiência global e criar uma fonte significativa de receita digital".

Já o CEO da Socios.com, Alexandre Dreyfus, indica que o PSG "está a colher os frutos da sua ousada abordagem", afirmando "acreditar que isto pode ser o início de uma nova tendência para os "tokens" de fãs e que a Socios.com vai ter um papel predominante no desporto num nível muito elevado".